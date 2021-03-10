【緬甸政變】逃印警察：上級下令直接槍殺示威者

緬甸軍方政變觸發民眾連日示威，最少3名緬甸警員拒絕執行緬甸軍方命令，越境印度尋求庇護。有傳媒引述一名逃印緬甸警察指，緬甸軍方曾下令要求緬甸警察直接槍殺示威者。該受訪緬甸警察直指自己「別無他選」（had no choice）。

一名逃印緬甸警察周二（9日）接受《路透社》採訪，他為保護自己身份而拒絕透露全名，僅向記者表示曼達瑙本（Tha Peng）為名字的其中一部分。他表示他於3月1日已馬上離家，在緬甸城市坎巴（Khampat ）躲藏了3天，才選擇於夜晚避開偵查進入印度境内。

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曼達瑙本表示他現年27歲，上級於2月27日命令他使用衝鋒槍擊斃示威者，以驅散民眾於坎巴的示威。曼達瑙本更形容，上級的命令是「將他們（示威者）射擊至死亡。」（Shoot till they are dead）

曼達瑙本透露，當天和自己一同拒絕命令的還有6名同袍，但沒有透露他們的身份。曼達瑙本於翌日再收到了一名警官的電話，詢問他會否開槍。他再次拒絕，然後選擇離職。曼達瑙本解釋自己已經「別無他選」。

▲ 曼達瑙本（Tha Peng）向記者展示身穿制服照片，證實自己緬甸警察身份

《路透社》引述的印度內部機密文件內容，與曼達瑙本和另外3名逃往印度警察的口供類近。該內部文件由印度米佐拉姆邦（Mizoram）警察撰寫，記錄了4人逃離緬甸的原因和詳細個人資料。

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4名作供的緬甸警員表示，隨著示威運動在緬甸各地獲得支持，警員被要求向示威者開槍。在這種情況下，他們沒有膽量向和平示威者開槍。

緬甸軍方自2月1日發動政變，拘捕緬甸執政黨全國民主聯盟（簡稱全民盟，NLD）領袖昂山素姬等人。政治犯援助協會表示，緬甸現時已經有60多名示威者被殺，逾1,800人被拘留。曼達瑙本的逃印事件，是其中一宗獲媒體報道、首批緬甸警方因不服從命令而逃離緬甸的案件。

責任編輯：李俊儀