英國名嘴嘲梅根言論過火 收逾4.1萬投訴要辭職

英國名嘴摩根（Piers Morgan）在英國其主持節目「英國早晨」（Good Morning Britain）中猛烈批評梅根，英國通訊管理局（Ofcom） 周二表示，收到逾4.1萬針對摩根言論的投訴，將此作出調查。摩根其後宣佈辭去「英國早晨」主持。

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哈里（Prince Harry） 與太太梅根（Meghan Markle）接受美國名嘴訪問奧花雲費（Oprah Winfrey），梅根透過自已曾有自殺念頭，更有王室成員對其兒子阿奇（Archie）的膚色表達憂慮。

摩根於「英國早晨」節目中批評及質疑梅根的訪問內容，其後更於Twitter嘲諷梅根「現在提名奧斯卡是否太遲」。不少人批評摩根言論過火，與他主持「英國早晨」的貝雷斯福德（Alex Beresford）更於節目即場駁斥他，指梅根本來就有權跟他切斷關係，直指摩根經常在節目無故批評梅根。其後摩根無視節目仍在直播，一氣之下離開攝影棚。

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節目播出後， 英國通訊管理局接獲逾4.1萬宗投訴摩根的言論，並表示會進行進一步調查。英國獨立電視台發布簡短聲明，指摩根與電視台經過討論後，決定離開「英國早晨」節目。

責任編輯：郭麗明