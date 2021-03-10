【網絡保安】矽谷初創15萬個監控鏡頭遭入侵　Tesla上海工廠、醫院、監獄全部淪陷

▲ 黑客組織宣稱已入侵矽谷初創保安公司Verkada，大量閉路電視數據被竊取，約15萬個閉路電視的實時錄像被曝光，連上海特斯拉（Tesla）都頓成受害者。

據美國財經媒體《彭博社》報道，黑客組織宣稱已入侵矽谷初創保安公司Verkada，大量閉路電視數據被竊取，包括醫院、企業、警察局、監獄、學校等機構，約15萬個閉路電視的實時錄像被曝光，連上海特斯拉（Tesla）都頓成受害者。

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報道指，在遭黑客曝光監控鏡頭的企業中，包括美國電動車廠特斯拉（Tesla）及軟件供應商Cloudflare，甚至是Verkada的辦公室也無一倖免。該黑客組織表示，他們已取得Tesla設於廠房與倉庫內的222個監控鏡頭的即時影像。在彭博所見的一段影像中，Tesla在中國上海廠區倉庫內監控鏡頭所拍攝的影像已被曝光，畫面上可看到幾位員工正在組裝線上工作。

▲ Tesla在中國上海廠區倉庫內監控鏡頭所拍攝的影像已被曝光，畫面上可看到幾位員工正在組裝線上工作。

一名聲稱為該黑客組織成員的Tillie Kottmann表示，是次數據入侵行動是由國際黑客團體所實施，目的是為了展示無處不在的閉路電視監控，以及攻入這些系統有多麼輕而易舉。Kottmann此前亦曾對英特爾（Intel）和日產汽車（Nissan）遭黑客入侵承認責任。他聲稱，行動是出於好奇心，並為爭取信息自由、反抗知識產權、反資本主義，以及無政府主義的一點暗示。

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Cloudflare發言人指，受影響的幾個辦公室在過去數月都關閉，公司得悉事件後，已即時停止相關閉路電視的運作，並強調事件絕不影響Cloudflare客戶。

對於自家保安系統遭到入侵一事，Verkada發言人表示，公司已禁用所有內部管理員帳戶，以防止任何未經授權的訪問。Verkada的首席信息安全官、內部團隊和外部安防公司正就事件作出調查，同時正在通知受影響客戶，並開通熱線解決問題。

責任編輯：施雯雯