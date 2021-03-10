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【國泰業績】國泰CEO籲同事打疫苗　無法保證不裁員、不減薪

股市 15:53 2021/03/10

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【國泰業績】國泰行政總裁鄧健榮籲同事打疫苗　無法保證不裁員、不減薪

國泰航空 （00293） 受累疫情、燃油對沖和多項減值支出，去年虧損216億元，為歷來最大虧損。國泰航空行政總裁鄧健榮向員工發內部信，坦言去年疫情令集團和航空公司都錄得重大虧損，但依然相信國泰中長期前景樂觀。他表示，各地疫苗接種的效果令人鼓舞，呼籲國泰員工參與接種疫苗。

鄧健榮稱，疫苗計劃為放寬旅遊限制鋪路，「我們應該盡本份，加快復甦」。他表示，公司以國泰航空、香港快運雙品牌營運，第三跑道、大灣區機會和旅客渴望重新出遊，國泰航空現正設定一系列策略加快復甦和增長，會在未來數月向員工交代。

國泰燃油對沖虧損30億、上半年燃油對沖比率逾100% 有望延收波音777X，可見【下一頁】

國泰去年虧損216億元、月燒逾13億現金，可見【下一頁】

國泰在內部文件續指，期望長遠可維持重組前的航空網絡，爭取監管批准，由國泰航空、香港快運繼承大部分國泰港龍航線，目前國泰航空已取得5個以往由國泰港龍營運的航點，包括高雄、吉隆坡、福岡、河內和廈門。

對於會否再推無薪假以至裁員計劃，國泰僅表示會採取負責任行動，保持公司現金流和流動性，重申感謝員工支持無薪假、接受減薪計劃，但復甦之路依然極不明朗，難保證一切不變或不採任何行動，任何進一步行動都視乎生意復甦步伐。

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記者：麥德銘

港股 國泰航空（00293） 大灣區 吉隆坡 福岡 高雄 廈門 國泰航空 疫苗

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