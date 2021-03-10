積金易平台有限公司正式成立 料平台建設最快2022年底完成

港府周三(10日)宣布強制性公積計劃管理局(積金局)已成立積金易平台有限公司作為其全資附屬公司，以推行「積金易」平台項目，預料約30萬名僱主和逾400萬名計劃成員受惠。

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財政司司長陳茂波表示：「透過利用科技革新以及提供一個共用電子平台處理強積金制度的計劃行政工作，『積金易』平台將改善營運效率、減少人為錯誤及紙張交易、優化用戶體驗，以及降低行政成本。項目不單提升系統並讓計劃成員、僱主、受託人和積金局邁向電子化，更透過建立一項重大金融基建，以重塑強積金制度的營運環境，並為退休規劃行業的可持續發展和技術能力注入新動力。」

政府發言人表示，「積金易」平台的發展正按時間表進行，平台的建設工作預計最快於2022年年底前完成，待受託人由2023年起分批按序過渡後，「積金易」平台將可於2025年全面運作。

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責任編輯：潘曉豐