IMAX中國夥百老匯影城　上海開4家新IMAX影院

▲ IMAX（紐交所：IMAX）、IMAX China（01970）和百老匯影城今日宣布一項新協議，將在上海市中心多個熱門區域的著名商業地標開設4家新的IMAX影院。

中國電影業復甦，新春檔期更創下破紀錄的票房成績。有院線繼續發展較高票價的影院。IMAX（紐交所：IMAX）、IMAX China（01970）和百老匯影城今日宣布一項新協議，將在上海市中心多個熱門區域的著名商業地標開設4家新的IMAX影院。

IMAX首席執行官Richard Gelfond表示，疫情後中國電影市場強勁復甦，讓全球其他市場看到被壓抑的影院觀影需求，在市場恢復後有驚人的爆發力。

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中國多人看IMAX？

據悉，該項協議將四套行業前沿的IMAX激光系統，引入中國最大的票倉市場之一的上海核心商業項目。新協議簽訂後，IMAX在中國的影院網絡將近1,000家，其中包括248家已簽約但仍在興建。而截止到目前，百老匯影城在中國內地52個商業影院，擁有436塊銀幕。在上海、深圳、廣州、杭州和重慶等較高票房的城市，百老匯旗下的IMAX影院均為該城市IMAX年度票房第一的影院。

百老匯影城首席執行官劉少文表示，IMAX代表高端觀影體驗，是疫情後吸引觀眾回歸，並幫助票房復甦的關鍵驅動力。冀今次合作，打造多個城市觀影體驗新地標。

責任編輯：馬意文