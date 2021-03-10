【新股IPO】汽車之家2518截飛 每股定價176.3元 較美股折讓5.5%

汽車之家（新上市編號﹕02518）已經截飛，惟認購反應只屬一般，連日來更屢被抽飛。汽車之家宣布以每股176.3元定價，較招股價上限價低30%；同時亦較美股周二（9日）收市價93.74美元有折讓5.5%。

事實上，美股在近日經過大調整後再重拾升軌，惟眾多股份已回升，汽車之家美股卻連跌多日，難怪有投資者直言讓股吸引力欠奉。汽車之家的孖展認購已於周一（8日）截止認購，綜合多家券商數據，汽車之車錄得借出37.5億元孖展額，相當於超額認購3.9倍。

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汽車之家表示，扣除包銷費及發售費用前，上市集資總額預期約35.6億元，用於技術及產品開發、孵化新業務、提高國內外地位並發展汽車生態系統等。集團已向國際包銷商授出超額配股權，可以自上市日起至4月8日行使，超額配股權最多約15%。

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記者：張以正