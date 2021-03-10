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【電競市場】IDC分析師：電競市場收入下跌　冀今年疫情退卻漸回暖

商業 15:42 2021/03/10

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電競市場遭受疫情影響，從前各類型遊戲盃賽都取消或移師網上舉行，如疫情能壓止，或能回到疫情前的盛況。（資料圖片）

根據市場調查機構IDC數字，2019年環球遊戲市場，包括遊戲主機（game consoles）、電腦遊戲（PCs/Macs）以及流動裝置遊戲（mobile device）的收入有1700億美元（約1.3萬億港元），按年升9%，2020年疫情來襲，遊戲產業收入就升至2020億美元（1.5萬億港元），按年大升19%。IDC遊戲及AR/VR研究部總監Lewis Ward預計，2021年，環球遊戲產業收入將達到2130億美元（約1.6萬億港元），按年增幅回落至6%。

環球遊戲市場收入增幅比起2020年有所放緩，Ward表示，去年因為疫情加入成為遊戲玩家的人士，開始回復正常生活。「預料疫情在今年會過去，大部分玩家會回到2019年，沒有疫情時的狀況。」按市場研究機構IDC數字，2018年環球電競市場收入有12億美元，2019年收入升至16億美元（約124億港元）按年大升36%。但2020年受疫情影響，電競市場收入跌至14億美元（約108億港元），按年跌13%。

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IDC遊戲及AR/VR研究部總監Lewis Ward表示，按IDC報告，去年電競市場的兩大收入：比賽（tournaments）以及隊伍（teams）的收入，對比2019年，錄得約29%下跌。惟電競周邊市場：競爭性遊戲服務收入（competitive game cash self-wagering）及合規現金投注（legal tournament cash betting）的收入則有所上升。

電競比賽收入大跌三分一

根據IDC資料，專業比賽（Pro Tournaments）項目，在疫情前是電競產業鏈最亮眼的項目，當中包括各種電競隊伍明星的表演，國際賽中過百萬的盃賽獎項，背後亦衍生出各種贊助商、數碼廣告、門券收益及周邊產品收入。Ward預計，去年專業比賽的收益將按年跌22%，至5.6億美元。從前盛況空前的現場比賽，收入大跌了三分一，比賽贊助收入亦至少減25%，各類型的數碼廣告收入減少10%。

2018年至2020年環球電競市場收入分佈

其次，去年環球專業隊伍（Pro Teams）的收入亦大跌。按IDC報告，對比2019年，去年電競隊伍收入就大跌近40%，至2.74億美元。根據Esport Earnings等數據來源，2018年全年電競獎項金額有1.6億美元，2019年升至2.3億美元，按年升44%。但到了2020年，則大幅下降至1.02億美元，跌幅達57%。

電競新項目收入顯著上升

去年不少實體的電競比賽都取消，並移師線上舉行，同時衍生並加速正規的比賽投注活動及收入。數據顯示，2018年合規現金投注額收入只有約2.3億美元，但去年就升至3.1億美元。

專業電競隊伍項目收入在2020年跌幅最大，但隨著疫情好轉，該項目的收入將會回升，但預料該環節仍是電競市場生態及產業鏈中最弱的一環，現時不建議投資在專業電競隊伍項目當中。（法新社圖片）

其次，IDC亦舉出一個較新的電競項目：周邊競爭性遊戲服務收入（competitive game cash self-wagering）。按IDC定義，該項目是促進玩家之間在競爭性遊戲下注，並且可允許玩家將獎金兌現成法定貨幣，當中不少公司將收入定義為「入場費」或「服務費」。按IDC數據，該項目收入非常可觀，由2018年的約3800萬美元收入，升至2019年的1.4億美元，2020年更達2.7億美元，按年升幅達83%。

IDC遊戲及AR/VR研究部總監Lewis Ward表示，去年因為疫情加入成為遊戲玩家的人士，開始回復正常生活，遊戲產業收入增長或會放緩。（受訪者提供圖片）

IDC預計，電競市場的周邊收入，將會於2022年持續上升，生態圈的服務供應商或需要關注這個市場變化，並作出相應策略調整。其次，專業電競隊伍項目收入在2020年跌幅最大，但隨著疫情好轉，該項目的收入將會回升，但預料該環節仍是電競市場生態及產業鏈中最弱的一環，現時不建議投資在專業電競隊伍項目當中。

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記者：李彥煒

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