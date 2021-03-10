【美股分析】美學者警告：長債息仍將走高　納指反彈恐難持續

本周二（9日）科技股集體反彈，帶動納指單日升3.69%，創自去年11月以來最大升幅。不過美國沃頓商學院（Wharton School）Jeremy Siegel認為，美國目前的背景為經濟重啟提供了支撐，有利價值股表現，而非科技股或增長股。

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Siegel接受外媒訪問時指，他過去9個月以來一直看好美股，認為股市將繼續走高，但他的預測卻不包含以科技股為主的納指。他警告稱，利率走高帶來的挑戰，以及圍繞經濟重啟的樂觀氣氛，將會持續壓制增長股，雖然不至於像20年前的科網泡沫一般，但他強調，未來6至12個月內，非科技類股票將會是市場贏家。

他認為，長債息利率將會進一步大幅走高，導致市場追捧價值股。他又重申對於今年股市反彈的預測，指今年道指將達到35,000點，較周二的收市的31,832點仍有近一成潛在升幅。

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