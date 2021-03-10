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【電動車股】瑞銀：能與Tesla在電動車市場一併高下的車廠　不是蔚來汽車及小鵬汽車

股市 15:35 2021/03/10

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瑞銀指，若Tesla是電動車之中的蘋果，那麼Volkswagen便是三星。

Tesla特斯拉（美：TSLA）一直是電動車市場的王者，券商瑞銀認為，電動車在汽車市場的滲透率，於2040年將會達至100%，而未來4年有機會與Tesla在電動車市場一併高下的，不是蔚來汽車（美：NIO）、小鵬汽車（美：XPEV）等中資電動車公司，而是Volkswagen集團（美：VWAGY）。

「若Tesla是電動車之中的蘋果，那麼Volkswagen便是三星。」瑞銀稱，Tesla擁有令人敬佩的硬件及劃時代的軟件生態系統，但Volkswagen亦擁有優質的硬件，產品數量也相當龐大，雖然Volkswagen估值不會達至Tesla的領域，但仍有相當大的上升空間。

Tesla極速反彈，周二急升兩成【下一頁】

瑞銀預期，Volkswagen最快明年銷量便會追上Tesla，Tesla及Volkswagen將會是環球電動車銷售的兩大霸主，共同付運120萬輛電動車。

Volkswagen現時擁有Audi、保時捷（Porsche）、賓利（Bentley）、林寶堅尼（Lamborghini）等品牌，去年超越Tesla，成為主宰歐洲電動車市場的車廠，佔當時市場佔有率約20%至25%，而歐洲電動車市場僅次於中國。

蔚來、小鵬及理想汽車擬來港上市【下一頁】

瑞銀稱，Volkswagen為其他汽車生產商樹立典範，是環球汽車製造業中，最佳過度至電動車市場的公司。「各大車廠現時應全力以赴，盡快擴大電動車規模，因為規模效應將是盈利的推動力。」

該行估計，2025年生產電動車的成本將降與傳統燃油汽車相若，屆時電動車的平均經營溢利率將由2020年的1%，升至7%，意味電動車與燃油車的經營溢利率將於4年內看齊。瑞銀早前調升Volkswagen目標價至300歐元，潛在升幅約57%。

Tesla擬擴建上海超級工廠【下一頁】

Volkswagen可趕上Tesla的關建，是其電動車平台的延伸性，但Tesla目前仍於部分核心科技領域領先，包括綜合電力系統、數字化及自動駕駛技術等。

相關文章：【Tesla】Tesla收跌3.8%失守600關　大摩：Tesla電動車王者地位受威脅　福特純電動野馬搶市佔率

相關文章：【新股IPO】電動車初創Lucid借殼上市　近年最大SPAC上市個案　與其合併公司Churchill Capital跌逾4成

 

編輯：陳韻妍

美股 汽車 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 蔚來（美：NIO） 潛在升幅 電動車 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 目標價 Samsung Tesla
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