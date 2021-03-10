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【國泰293】國泰去年勁蝕216億元 歷來最大虧損 燃油對沖繼續燒錢 今年上半年燃油對沖比率逾100%

股樓投資 15:34 2021/03/10

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國泰航空（00293）公布截至去年底止全年業績，受累於疫情令客運收入大減以及機隊減值支出增加，股東應佔虧損達216.5億元，為歷來最大虧損，較2019年賺16.9億元相比，情況大幅惡化，其中去年下半年虧損情況較上半年更差，達117.8億元，上半年虧損為98.65億元，擴大19.4%。

國泰去年營業額469.4億元，按年大跌56.1%，勝預期的450.6億元，當中客運服務收入大跌84%至119.5億元，而貨運服務收入則升17%至279億元 ；普通股股東虧蝕218.8億元，優先股股東則錄得2.3億元盈利；每股虧損424.3仙，不派末期息。

至於向來為人詬病的燃油對沖，即使國泰早年已修訂相關政策，但仍再度錄得大額虧損。去年全年燃油對沖虧損達30.2億元，較2019年的1億元大幅擴大，按年計大增28.9倍。公司指，預期今年第一季及第二季的燃油對沖比率逾200%和150%，主要受疫情導致可運載量下降影響。

另外，國泰去年10月宣布企業重組計劃的成本約為24億元，現時該計劃每月節省約5億元，將每月消耗的現金由15億元至20億元，減至10億元至15億元。公司指，會繼續實施保留現金的措施，而高級管理層減薪將繼續今年推行。而國泰亦要求所有駐港地勤員工和許多駐外地員工，於今年上半年參與第三輪特別休假計劃，並獲超過8成員工支持。

國泰業績重點﹕

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記者﹕郭秀慧

營業額 國泰航空（00293） 航空 國泰航空 疫情

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