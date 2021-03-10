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【智能手錶】搶先Apple Watch發布！傳三星在本年第2季推Galaxy Watch 4

科技 17:17 2021/03/10

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最近據外媒報道指出，Samsung有意搶先蘋果（Apple）發布新一代智能手錶，在本年第2季推出Galaxy Watch 4。

三星（Samsung）於去年8月發布Galaxy Watch 3智能手錶系列。最近據外媒報道指出，Samsung有意要搶先蘋果（Apple）發布新一代智能手錶，在本年第2季推出Galaxy Watch 4及Galaxy Watch Active 4 兩款產品。

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據Twitter知名爆料人士Ice Universe透露，目前Galaxy Watch 4正處於最後開發階段，預計三星將提早在本年第2季發布Galaxy Watch 4，另外還推出一款Galaxy Watch Active 4 升級版。早前消息指，Galaxy Watch 4 或採用圓形AMOLED OLED屏幕，並提供心電圖（ECG）、心率感測器、GPS定位等功能。

另外有消息指，三星擬提早推出Galaxy Watch 4的舉動，是與手錶即將搭載的新功能有關。據傳，該款產品或會提供血糖水平監測功能，三星希望可以搶先Apple Watch Series 7推出，藉此搶佔市場。此外，Galaxy Watch 4 將捨棄TizenOS系統，改用Google WearOS系統，以提升Android手機功能的整合性。

責任編輯：李寶如

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