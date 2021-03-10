【網民熱話】有能力供樓 20出頭應不應該買樓？　網民：將來可細屋換大屋

有人三十歲左右就成功上車，買下房子，有些人就五十歲還在為生計苦惱。如果有能力，到底是趁年輕早點買樓還是享受過後中年時才買？近日有網民於網上討論區發文討論，到底20歲出頭應不應該買樓。

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樓主指，假設畢業後月薪不錯，存幾年就有首期及裝修費，還通過壓力測試，問大家會不會買小型單位上車。單位約250至350平方呎，是單幢式或居屋，樓價600萬元左右。樓主個人看法覺得擁有自己的房子可以私人空間，也方便在家工作，而且能提供動力去進修等。他另一方面又覺得自己會因此多了額外洗費，例如買菜，換電器等。

有網友以過來人身份表示，如果收入夠穩定，而且將來供款不太影響生活質素就應先買樓。因為租樓要每月交租金，其實也只是替業主供樓。在現在這個「印銀紙」的年代，低息資金難以有出路，網民認為樓是一個存款工具，供完樓再賣樓一樣可以全數收回供款，指樓主有能力一定要「上左車先」。

不少人覺得，趁年輕壓力不大的時候買樓是明智選擇，從古至今一直都是「細屋換大屋」。同時亦勸樓主，居屋自住不錯，但考慮到將來換樓的話應該買私樓。在私人市場賣居屋要補地價，就算在白居易市場賣也很少買家，將來成功換樓的機會較微。

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責任編輯：張瑋婷