【北水基金】北水基金投資具抗跌力股份 逆市反彈7%

▲ 今年八成重注股票的公募基金蝕錢，市場緊盯會否引爆贖回潮。

面對股市急跌，內地偏股型的公募基金飽受重創，逾八成基金見紅虧損，最新統計顯示，今年主動型產品平均負回報近14%，個別更蝕逾30%。尚幸仍有逆市奇葩，有兩隻扒逆水跑出，南方滬港深核心優勢、以及德邦滬港深龍頭基金，今年以來皆彈升逾7%，兩基金皆受惠投資港股中較具抗跌力的股份，以及重倉資源類。

有內地養老金基金，趁港股跌市等執平貨【下一頁】

專家指，雖然近期港股跑贏A股，網民最關注中港股市是否牛市已死，且在市況急轉直下，即使多間保險商，以至資產管理公司俱大派定心丸，否認有大量撤資，仍難抵消北水基金普遍由賺變蝕，自春節後屢破發呈負數，市場更頻傳贖回引發抛售潮，急覓逃生門。

支付寶理財智庫深夜發文 促基民冷靜面對動盪市

而支付寶理財智庫昨晚（3月9日）深夜發文，呼籲投資者給績優基金更長時間。且因應眼下波動市加大，忠告基民兩大自保招，包括：（1）用時間換取投資價值；（2）把多餘錢增配新發基金，因在大跌市，有利操盤手執平貨，乏建倉負擔，扭轉年初時眼見大升浪，被逼一窩蜂高追抱團股。

此外，在弱市下，追星光環失色，賺錢效應不再，名牌基金公司各有求生術，內媒指，騰訊（00700）有份的基金一哥天弘、富國、滙添富等10家基金公司，已啟動自購產品，共斥資逾兩億元自救。另方面，市傳「股市暴跌」已成敏感字眼，一度在搜尋器消失，未悉是否跟兩會維穩有關。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪