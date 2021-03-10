  • 21°C
香港時間 : 2021310日 (三) 16:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

樓市愈旺後生仔愈心急　睇樓僅三天　即花910萬買長實半新盤

股樓投資 15:41 2021/03/10

分享：

踏入3月，樓市續旺，加上大型新盤接連登場，帶動置業氣氛。值得留意的是，近期屢見年輕上車客入市，代理解釋說，筍盤愈多愈少，而且開始見高價成交，嚇怕不少年輕買家，故他們只好盡快入市，以免遲買更貴。

中原黃俊傑說，荃灣海之戀．愛炫美5B座低層A室，實用面積508平方呎，兩房間隔，享海景，最初開價970萬元，放盤約三個月，終減價60萬元，以910萬元成功易手，實用呎價約17,913元。代理續說，買家為年青上車客，睇樓僅三天，因見樓市交投加快，盤源縮減，擔心樓價回升，故想盡快入市，由於上址合意，而且業主肯減價至吸引水平，故立即「扑鎚」入市。

資料顯示，原業主於2017年8月，以824萬元一手買入單位收租，持貨3年半轉售，現帳面賺86萬元，物業期內升值10%。代理說，海之戀為西鐵站上蓋項目，一直有捧場客，而且成交暢旺，上月累錄約15宗成交，而本月則暫錄約4宗成交，相信全月成交量與上月相若。

【筍盤推介】 港島區細碼兩房上車盤 單位向正南又有超溫暖感靚裝修 啱哂小家庭【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

相關文章

2月二手成交創近8個月新高　十大最活躍成交屋苑派成績表　唯獨一個屋苑呎價跌近3%
2021/03/06
2月二手成交創近8個月新高　十大最活躍成交屋苑派成績表　唯獨一個屋苑呎價跌近3%
日出康城SEA TO SKY旺市再推　貨尾銷售照墟冚　售樓處再現長人龍
2021/03/06
日出康城SEA TO SKY旺市再推　貨尾銷售照墟冚　售樓處再現長人龍
【有相睇】荃德花園高層2房 　連靚裝修445萬易手　首置客火速衝入市
2021/03/06
【有相睇】荃德花園高層2房 　連靚裝修445萬易手　首置客火速衝入市
【買樓理財】2003年未必人人敢「撈底」　當年「大膽」花75萬買粉嶺私樓　現帳面勁賺約6倍
2021/03/09
【買樓理財】2003年未必人人敢「撈底」　當年「大膽」花75萬買粉嶺私樓　現帳面勁賺約6倍
【名人沽貨】華懋CEO蔡宏興減價百萬賣樓　賺近三成離場　月初稱對港樓市有信心
2021/03/09
【名人沽貨】華懋CEO蔡宏興減價百萬賣樓　賺近三成離場　月初稱對港樓市有信心
私人屋苑 海之戀‧愛炫美 長實

上一篇文章

【大行報告】美銀證券指運費升至10年高位　料呢隻航運股受惠　大升其目標價67％

下一篇文章

【國泰293】國泰去年勁蝕216億元 歷來最大虧損 燃油對沖繼續燒錢 今年上半年燃油對沖比率逾100%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行報告】滙豐料內地研發新高鐵　呢隻舊經濟股將受惠　 料現價有逾70%升幅
【大行報告】滙豐料內地研發新高鐵　呢隻舊經濟股將受惠　 料現價有逾70%升幅
【網民熱話】20萬炒美股賺少少就all in 本金輸剩8萬　網民：靠運氣贏嘅憑實力輸返
【網民熱話】20萬炒美股賺少少就all in 本金輸剩8萬　網民：靠運氣贏嘅憑實力輸返
投資GME賺數十萬 網友同事2月辭職 一心全職炒股 豈料美、港股齊跌
投資GME賺數十萬 網友同事2月辭職 一心全職炒股 豈料美、港股齊跌
【K11 MUSEA】為感謝員工協助商場重開 鄭志剛向K11 MUSEA員工大派3,800元獎金　外判工都有份
【K11 MUSEA】為感謝員工協助商場重開 鄭志剛向K11 MUSEA員工大派3,800元獎金　外判工都有份
【碳中和】保利協鑫宣布 顆粒硅各指標再現突破 單程轉化率達99%
【碳中和】保利協鑫宣布 顆粒硅各指標再現突破 單程轉化率達99%
【樓市故事】租客睇縉城峰租盤一見鍾情 即出高價誘業主放售 成功以2100萬元購入
【樓市故事】租客睇縉城峰租盤一見鍾情 即出高價誘業主放售 成功以2100萬元購入