樓市愈旺後生仔愈心急　睇樓僅三天　即花910萬買長實半新盤

踏入3月，樓市續旺，加上大型新盤接連登場，帶動置業氣氛。值得留意的是，近期屢見年輕上車客入市，代理解釋說，筍盤愈多愈少，而且開始見高價成交，嚇怕不少年輕買家，故他們只好盡快入市，以免遲買更貴。

中原黃俊傑說，荃灣海之戀．愛炫美5B座低層A室，實用面積508平方呎，兩房間隔，享海景，最初開價970萬元，放盤約三個月，終減價60萬元，以910萬元成功易手，實用呎價約17,913元。代理續說，買家為年青上車客，睇樓僅三天，因見樓市交投加快，盤源縮減，擔心樓價回升，故想盡快入市，由於上址合意，而且業主肯減價至吸引水平，故立即「扑鎚」入市。

資料顯示，原業主於2017年8月，以824萬元一手買入單位收租，持貨3年半轉售，現帳面賺86萬元，物業期內升值10%。代理說，海之戀為西鐵站上蓋項目，一直有捧場客，而且成交暢旺，上月累錄約15宗成交，而本月則暫錄約4宗成交，相信全月成交量與上月相若。

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