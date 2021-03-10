【後生女創業】呢個時勢賣公仔仲賺到錢? 金融界女生開精品店生意額大增3倍 原來靠幾個絕招吸客

疫情下零售業大受打擊，本港1月零售銷貨值按年跌13.6%，連跌24個月。但當中一家由80後女生開設的小店卻成「疫市贏家」，生意額不受疫情影響之餘，更於逆市中成功擴充業務，生意額更大增3倍。

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店主Anna以前是位財經記者，現投身金融行業，4年前開設網店，從事玩具精品代購生意，利用工餘時間經營。Anna憶述，自己是「Line Friends」的小粉絲，去旅遊時會幫其他粉絲代購，加上社交媒體Instagram流行，就試試把東西放上Instagram出售，發現反應不錯就開設網店，現在更開設實體門店「LINE BOX STATION」。

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一開始Anna只做網上代購，後來她發現「有數可計」，就嘗試開實體店。起初選擇在葵涌廣場開設「格仔舖」，在某幾格擺放「Line Friends」玩偶。不過「格仔舖」招租反應不太理想，再加上葵涌廣場租金昂貴，難以賺錢，於是她的男友就提議將舖位搬到旺角信和中心。搬到信和中心後，Anna發現這裏有「聚集經濟」。Anna說：「這處賣玩偶的店舖很多，不少顧客都會專門來買，比葵涌廣場會花錢的顧客多出很多。自從由葵涌搬到旺角店後，我們的生意額多了三倍。所以我覺得如果要開舖，選擇合適的地段很重要。」

疫情下不少業主都會減租，Anna亦因此看準時機，成功由「細舖搬大舖」。Anna原先搬到信和中心另一個舖，原來的舖只及現在的一半面積，約100呎，月租16,000元，去年搬到新舖，大了一倍有200多呎，租金只需20,000元，業主因應疫情願意減租。

能在芸芸眾多網店中突圍而出，Anna的店舖到底有甚麼魔力？她發揮創意，店舖賣的是「換衫公仔」，這是店舖最受歡迎的商品。她找人度身訂造玩偶的衣服，將不同造型套上玩偶中，令每一個玩偶都獨一無二，「它本來是很普通的玩偶，找人整衣服後，例如是扮柯南，就成為不一樣的玩偶。」對於經營之道，Anna採取入貨量少但種類多的策略，稱可以吸引客人「不買也過來看看，可以有少少noise，令客人不買也專程過來看。就算今次不買可能下次會買。」

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疫情下市民多了網上購物，除了實體舖，Anna同時經營網店，對於經營網店她亦有不少心得，「要在社交媒體出多些帖文，一懶幾天不出，就好像流失很多View（瀏覽量）。」另外，跟客人聯繫亦要有技巧，Anna平常會透過Whatsapp和Facebook與客人聊天。不過，她不會一直發一些推廣信息給客人，「別人這樣對我，我也覺得煩」。所以，她只會在推出一些限量版時，再問客人訂不訂。跟一些舊客比較熟時會推銷多一點。另外，Anna認為自己推銷得比其他人到位，而且作為女孩子有優勢，「女孩子給人感覺沒有這麼Hard sell（強迫推銷），有時候我又很喜歡跟他們聊天，像交個朋友似的。」

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記者：黃苑筠、陳詠妍