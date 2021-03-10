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【美股焦點】電車三寶榜上無名 瑞銀料兩大電動車廠四年後跑出

股樓投資 15:55 2021/03/10

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瑞銀近日調高電動車於市場的滲透率，並預計在2040年時，電動車的市佔率將達100%，又預期Tesla和福士汽車（Volkswagen）將會在未來４年成為電動車中的兩大贏家，兩股的電動車銷售將會冠絕全球。

【美股分析】趁低吸納美股有何選擇？ 華爾街最看好的24隻股份

瑞銀分析師預計，福士汽車將會在明年迎頭趕上Tesla，兩家車廠的年均出貨量將達120萬輛。現時福士旗下品牌包括Audi、Porsche、Bentley、Bugatti 及Lamborghini。過去一年，福士汽車已超越Tesla成為歐洲電動車「一哥」，市佔率高達20至25%。瑞銀分析師坦言福士汽車是電動車轉型的「最佳故事」。

瑞銀又形容，如果Tesla是電動車界的蘋果，那麼福士汽車就是電動車界的三星，而到2025年時，售賣電動車的盈利能力亦會提升，預測經營利潤率將由去年的1%提升至7%，該行將福士汽車的目標價由200歐元提升至300歐元，又大膽預測未來12個月股價將會上升57%。

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撰文 : 林展鋒

汽車 美股 歐元 電車 電動車 銷售 歐洲 目標價 Samsung Tesla

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