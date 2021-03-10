【異動股】石藥獲肺癌新藥獨家授權 全日升近5%

石藥集團（01093）的全資附屬公司石藥上海與上海倍而達藥業訂立產品授權及商業化協議，公司將獲得BPI-7711膠囊（治療非小細胞肺癌不可逆的第三代小分子表皮生長因子受體酪氨酸激酶抑制劑）的獨家權利。

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公司即將在內地提交該膠囊的上市申請，引入有關產品將會進一步豐富石藥集團的腫瘤產品線。同時，石藥集團亦同意認購倍而達藥業股權，首次認購金額為2億元人民幣。

石藥集團今早一度升11.1%至9.24元，創近五個月高位，後升幅收窄至4.7%，收報8.71元，成交12.5億元。



石藥集團目標價一覽：

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