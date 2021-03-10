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【智能手錶】針對兒童設計　Fitbit Ace 3智能運動手環下周上市

科技 15:15 2021/03/10

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Fitbit日前確認推出針對兒童打造的新款智能運動手環Ace 3，新增動畫錶面設計，並提供可定制配件。

Google收購Fitbit的過程長達一年，直至今年1月中終於獲批。日前，Fitbit就確認推出針對兒童打造的新款智能運動手環Ace 3，新增動畫錶面設計，並提供可定制配件。Fitbit Ace 3價格為79.95美元（約港幣621元），即日起開放預購，預計於本月15日起全球發售。

【科企收購】Google宣布完成Fitbit收購　強調保護私隱不利用健康數據

Fitbit Ace 3支援Android 7.0和iOS 12.2或以上系統裝置，並透過藍牙4.2連接。跟先前版本一樣，Ace 3支援最高50米防水，以及提供睡眠追蹤、睡覺時間提醒和靜音鬧鐘功能。而新一代亦藉著活潑外觀與動畫錶面設計，加入類似飼養寵物的元素，吸引兒童長時間配戴。

規格方面，Fitbit Ace 3採用PMOLED螢幕，搭配柔軟且具有較強保護性的矽膠錶帶，內置3軸加速度感應器和震動摩打。手環可以記錄兒童的每日活動數據，包括步數和行走距離，讓家長更輕易追蹤子女的活動水平和睡眠狀況。

手環可以記錄兒童的每日活動數據，包括步數和行走距離，讓家長更輕易追蹤子女的活動水平和睡眠狀況。

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此外，Fitbit Ace 3電池的續航力長達8天，備有黑配紅和紫配綠兩款錶帶選擇。為吸引兒童配戴，日後還有兩款Minions特別版錶帶推出，以滿足客製化需求，錶帶售價為29.95美元（約港幣233元），將於3月中旬正式上市。

紫配綠錶帶

黑配紅錶帶

責任編輯：施雯雯

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