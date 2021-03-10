【智能手環】針對兒童而設　Fitbit Ace 3 將於月底在港正式發售

▲ Fitbit日前確認推出針對兒童打造的新款智能運動手環Ace 3，新增動畫錶面設計，並提供可定制配件。

Google收購Fitbit的過程長達一年，直至今年1月中終於獲批。日前，Fitbit就確認推出針對兒童打造的新款智能運動手環Ace 3，新增動畫錶面設計，並提供可定制配件。Fitbit Ace 3 零售價為598港元，隨錶配件包括經典矽膠錶帶，並備有防濺防撞的保險包邊設計，本月31日起將於HKTV Mall和豐澤公開發售。

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Fitbit Ace 3支援Android 7.0和iOS 12.2或以上系統裝置，並透過藍牙4.2連接。跟先前版本一樣，Ace 3支援最高50米防水，以及提供睡眠追蹤、睡覺時間提醒和靜音鬧鐘功能。而新一代亦藉著活潑外觀與動動態錶面角色，加入類似飼養寵物的元素，包括兔子、貓、火星人等，吸引兒童長時間配戴。

規格方面，Fitbit Ace 3採用PMOLED螢幕，搭配柔軟且具有較強保護性的矽膠錶帶，內置3軸加速度感應器和震動摩打。手環可以記錄兒童的每日活動數據，包括步數和行走距離，讓家長更輕易追蹤子女的活動水平和睡眠狀況。

▲ 手環可以記錄兒童的每日活動數據，包括步數和行走距離，讓家長更輕易追蹤子女的活動水平和睡眠狀況。

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此外，Fitbit Ace 3電池的續航力長達8天，備有黑色錶帶配運動紅色帶扣，以及宇宙藍色錶帶配翠綠色帶扣兩款選擇。為吸引兒童配戴，兩款Minions迷你兵團特別版壓紋矽膠錶帶亦即將推出，以滿足客製化需求，錶帶售價將為198港元。

▲ 宇宙藍色錶帶配翠綠色帶扣

▲ 黑色錶帶配運動紅色帶扣

責任編輯：施雯雯