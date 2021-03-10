【台積電TSMC】台積電上月營收按年增14%　3納米製程進度較預期超前

▲ 台積電上月營收按年增14% 3納米製程進度較預期超前

晶圓代工龍頭台積電（美：TSM，台：2330）公布，2月營收1065億元新台幣（約292億港元），按年增長14%，為歷年2月最高，按月就減少16%，反映農曆新年假期影響。綜合首兩個月，台積電營收達2333億元新台幣（約639億港元），按年增18%。

台積電預估，今年第一季營收約達127億至130億美元，相當於3543億至3627億元新台幣，毛利率預計為50.5%至52.5%。台積電指，首季受惠高效能運算需求強勁、車用需求回溫，而智慧型手機季節性影響略為和緩，產能利用率維持高檔。

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全年預測方面，台積電指引全年營收以美計，可按年增長14%至16%。

台積電目前在5納米製程芯片領先同業，另一代工龍頭三星（Samsung）同樣投產，董事長劉德音於上月表示，台積電在新一代3納米製程芯片按計劃發展，進度甚至較原先預期超前，但會按計劃如期進推和量產。

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編輯：麥德銘