【室內設計】400呎單位堆滿雜物 台男9千元DIY 3星期變身超酷「工業風」工作室（多圖）

香港寸金尺土，不少人都希望為自己的蝸居修繕一番。在台灣，就有網民在討論區分享了自己用了約3.2萬至3.4萬台幣（約8,700至9,300港元）裝修的「類工業風」工作室，由於裝修過程大部分都是事主自己負責，令不少網民都大呼好厲害。

【室內設計】大男孩的理想家居！ 115萬打造逾千呎屋成輕工業風 客廳化身小型「模型博物館」 【下一頁】

點擊查看裝修過程：

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

是次裝修範圍是工作室的客廳，約400呎。 事主表示這次修繕目標主要是想營造一個工作、閱讀、休閒、聚會、收藏品擺放都能夠兼顧的空間。而風格上礙於預算考量，則定為能夠低成本完成的類工業風，色調則是會用上事主最喜歡的藍色。

【室內設計】80後地產經紀化身室內設計師 465平方呎殘舊單位變北歐工業風 【下一頁】

大改造後的工作室：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機



責任編輯：黃苑筠