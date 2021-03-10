【室內設計】400呎單位堆滿雜物 台男9千元DIY 3星期變身超酷「工業風」工作室（多圖）

下一篇文章
【異動股】石藥獲肺癌新藥獨家授權 全日升近5%
香港寸金尺土，不少人都希望為自己的蝸居修繕一番。在台灣，就有網民在討論區分享了自己用了約3.2萬至3.4萬台幣（約8,700至9,300港元）裝修的「類工業風」工作室，由於裝修過程大部分都是事主自己負責，令不少網民都大呼好厲害。
【室內設計】大男孩的理想家居！ 115萬打造逾千呎屋成輕工業風 客廳化身小型「模型博物館」 【下一頁】
點擊查看裝修過程：
是次裝修範圍是工作室的客廳，約400呎。 事主表示這次修繕目標主要是想營造一個工作、閱讀、休閒、聚會、收藏品擺放都能夠兼顧的空間。而風格上礙於預算考量，則定為能夠低成本完成的類工業風，色調則是會用上事主最喜歡的藍色。
【室內設計】80後地產經紀化身室內設計師 465平方呎殘舊單位變北歐工業風 【下一頁】
大改造後的工作室：
【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】
# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
責任編輯：黃苑筠