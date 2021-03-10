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【室內設計】400呎單位堆滿雜物 台男9千元DIY 3星期變身超酷「工業風」工作室（多圖）

理財智慧 16:27 2021/03/10

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香港寸金尺土，不少人都希望為自己的蝸居修繕一番。在台灣，就有網民在討論區分享了自己用了約3.2萬至3.4萬台幣（約8,700至9,300港元）裝修的「類工業風」工作室，由於裝修過程大部分都是事主自己負責，令不少網民都大呼好厲害。

【室內設計】大男孩的理想家居！　115萬打造逾千呎屋成輕工業風　客廳化身小型「模型博物館」 【下一頁

點擊查看裝修過程：

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是次裝修範圍是工作室的客廳，約400呎。 事主表示這次修繕目標主要是想營造一個工作、閱讀、休閒、聚會、收藏品擺放都能夠兼顧的空間。而風格上礙於預算考量，則定為能夠低成本完成的類工業風，色調則是會用上事主最喜歡的藍色。

【室內設計】80後地產經紀化身室內設計師　465平方呎殘舊單位變北歐工業風 【下一頁

大改造後的工作室：

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責任編輯：黃苑筠

 

 

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