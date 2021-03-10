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【新股IPO】朝雲集團6601首日掛牌即潛水跌13% 一手帳面蝕約605元

股樓投資 15:05 2021/03/10

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朝雲集團（06601）今日掛牌，表現如昨日暗盤一樣潛水，該股開市報7.89元，較招股價9.2元跌14%。朝雲集團早段最多曾跌20%，及後略回升，收報7.99元，跌13.2%；以每手500股計，一手帳面蝕約605元。

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朝雲集團公開發售部分共錄得近26.8萬人認購，超額認購171.32倍；國際發售部分獲大幅超額認購，超額認購12.8倍；一手中籤率50%，認購30手，即1.5萬股能穩獲一手。此外，朝雲集團以每股9.2元定價，集資淨額28.9億元。

是次集資所得，將用於新產品的研發、現有產品的升級以及新品牌及新品類的開發，公司計劃今明兩年分別推出44項及18項新產品。另外，資金亦計劃用於促進相關研發中心的建設及升級並支持其研究活動，以及激勵現有研究人員及為研發團隊招募更多有經驗及才能的人才等。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

朝雲集團（06601） IPO 港股
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