【室內設計】夫妻30萬裝修上車370呎居屋　親自設計家具 增添木系風格　客廳一擺設 滿足童年回憶

香港樓價高企，若成功置業，定必好好加以潤色。然而，如果單位只有200至300多平方呎，要裝修成理想的居所，不論是家具大小，還是在用色上，都要考究一番。這次裝修的單位實用面積逾350平方呎，屋主阿亮身兼「室內設計師」一職，把居所設計成木系風格，配以深灰色作為主調，加入木元素的家具。他為了一完童年夢，更在坊間尋找街機，並「暗藏」在客飯廳的一個角落。

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【室內設計】「港男」化身室內設計師 370呎居屋開放式單位變一房 增添「街機」滿足童年回憶：【下一頁】

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單位位於天水圍的居屋，售約190萬元，實用面積約370平方呎，屬開放式單位，二人居住；裝修後，在廁房後方增至一房，有客飯廳，廚房及廁所的位置未有改動，是次裝修工程連訂做家具費用約30萬元（訂造家具佔約8萬元）。

在港難得擁有第一間屋，很多人也會花盡心思大搞，任職平面設計工作的阿亮也不例外。他花了不少時間找資料和畫室內平面圖，最後更因裝修公司太忙，無暇繪製家具施工圖，自己便硬著頭皮畫傢俬圖，「雖然有些櫃的内籠呎吋未如理想，不過出來的效果都幾滿意。」

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他利用3D建模程式—SketchUp，繪畫屋內的格局及家具立體圖，再在內地廠製造後，交由香港師傳裝上。他提醒，如選擇物料時，須先看實物，再與廠方溝通好用甚麼物料製作家具，會較為穩陣，「這次裝修有部分家具飾面板跟所選不同，我㨂的其中一款飾面板印有紋理，但收到的卻是無紋理。」

整間屋以深灰色為主，難免會讓人感到侷促；阿亮則認為，如果善用色調，可擴闊視覺效果。「用深灰色為主調是希望有寧靜的感覺，一般以為深灰色大櫃會有壓迫感，但出來的效果反而有拉高樓底的感覺。」為免讓屋內過分陰暗，他特意加入不少燈光，如在沙發旁及飯台上各增添一盞燈，「沙發旁邊的那盞燈是知名法國設計師—Philippe Starck設計，而房內及飯桌上的燈都是在網上購買，合計只需1000多元。」

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談起屋內的家具布置，阿亮更是說得起勁，只因這些「小擺設」都各具特色。除了使用較沉實的顏色外，屋內又添置了各種木系色調的家具，如飯台、茶几，用以點綴。在客飯廳向上望的話，便會留意到天花板設有金屬風扇，原來這是他花約3000元購入，再拜託裝修師傅安裝。此外，屋內有兩款茶几均是購自泰國，其中一款售700多元，「茶几是一間叫『Many go Round』的牌子，專出這類小型家具。」

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至於客飯廳的沙發，他以約9000元購入，是屋內最貴的家具，「我很喜歡這個沙發的款色，一來面料是真皮，物料是彈簧，不是乳膠；二來這是由意大利設計師設計，最重要是它的大小Fit晒個位。」

驟眼看來，屋中的用色、家具、擺設搶盡風頭，但「藏」在飯廳旁的街機同樣吸晴，形容為屋內的「黑馬」也不為過。這部街機不單是可以打機，更是盛載青年期的回憶。相信街機能引起很多人在八、九十年的共鳴，當時身位學生的阿亮一放學便會走去機舖打機。他憶述：「當時有些遊戲只需用一蚊，就可以玩很耐，試過與友人因打機而鬧交，我的年代去機舖打機是日常。」

到廿一世紀，網吧的冒起，加上手機遊戲逐漸普及化，機舖也開始消失，唯獨這份回憶在眾人的心中留不可取代的位置。趁著擁有自己的住所，阿亮因而在網上不同平台比較街機的價格，並以約1400元購入迷你版街機，「我就諗可否把它塞進裝飾櫃裡，最後都可以好好安置；有時開嚟玩下，舊時的回憶也會在腦海裡湧現出來。」

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責任編輯：黎淑雯

