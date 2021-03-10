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【港交所388】淡友高盛降港交所目標價　北水流走預示大市成交已見頂

股市 14:37 2021/03/10

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高盛指，北水流向是反映港股成交量的早前指標。

近日南下資金一改年初淨流入情況，北水連日淨流出港股市場。高盛指，北水經過35個交易日淨買入4690億元後，過去十個交易日淨流出460億元，這對港交所 （00388） 來說有很大影響，因北水流向是反映港股成交量的早前指標，而且北水是今年來推動大市成交及市值的主要動力之一，更是港交所股份的主要買家，因此北水流走，意味港股成交或已見頂。

高盛表示，中長線來看，南下資金趨勢料持續，亦是推動港股成交及市值的結構性動力，預期北水於2020至2023年的複合年均增長率約60%，市場亦忽略了短線北水流出港股的負面因素。

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港交所估值已從歷史高位回落，但今年預測市盈率仍達44倍，高於中線周期的33倍。為反映未來大市成交回落，高盛將港交所2022至2023年每股盈利預測下調2%，並調低港交所目標價，由415元，降3.6%至400元，維持「沽售」。

高盛稱，若市場肯定港股已見頂，相信大市成交會大幅減少，目前該行預期2022年日均成交會下跌10%。

相關文章：【大行報告】大摩：債息升及刺激政策退場對內需股構成雙重打擊　將港交所從中港焦點股中除名

相關文章：【SPAC】國信證券：港交所引進SPAC制度具戰略意義　為全球化戰略打好基礎

 

編輯：陳韻妍

港股 大行報告 香港交易所（00388） 成交 香港交易及結算所有限公司 目標價 見頂

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