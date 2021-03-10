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矽谷保安公司Verkada遭黑客入侵　15萬個閉路電視鏡頭遭入侵涉Tesla上海廠房

股市 14:00 2021/03/10

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黑客組織指，單是 Tesla，就有 222 個設於廠房或倉庫的監控鏡頭曾被黑客任意查閱。(網上圖片)

矽谷保安系統初創公司 Verkada Inc遭黑客組織入侵，大量閉路電視數據被竊取，Tesla（美：TSLA）上海工廠和軟件提供商Cloudflare （美：NET）等公司的閉路電視片段被曝光，而且還能看到醫院、公司、警局、監獄和學校等15萬個閉路電視的實時錄像。

黑客組織指，單是 Tesla，就有 222 個設於廠房或倉庫的監控鏡頭曾被黑客任意查閱。Cloudflare 發言人向媒體表示，受影響的幾個辦公室在過去數月都關閉，公司得悉事件後即時停止相關閉路電視的運作，並強調事件絕不影響 Cloudflare的客戶。

報道引述消息人士稱，Verkada的首席信息安全官、內部團隊和外部安防公司正在調查此次事件。他表示，Verkada正在通知客戶並開通熱線解決問題。

該黑客組織一名成員Tillie Kottmann 表示，行動目的是為了展示無處不在的閉路電視監控，以及攻入這些系統有多麼輕而易舉。Kottmann此前曾對英特爾和日產汽車遭黑客入侵承認責任。

他聲稱行動是出於好奇心，為爭取信息自由、對抗知識產權、反資本主義，以及多多少少彰顯無政府主義。他又形容行動實在太有趣。

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編輯：吳敏芳

 

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