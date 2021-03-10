  • 21°C
香港時間 : 2021310日 (三) 16:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股分析】趁低吸納美股有何選擇？ 華爾街最看好的24隻股份

股樓投資 15:06 2021/03/10

分享：

近日美股調整，當中科技股較多的納斯達克指數跌幅最深，令多隻美股科技股跌至年初時的低位。相信不少投資者都以卻動，希望趁低吸納，但到底應如何選出潛力股? 《巴隆氏》便以三大條件（至少有10位分析師覆蓋該股; 沒有給予售出評級的分析師; 市值超過10億美元的羅素3000指數成份股），篩選出目前最受華爾街歡迎的潛力股。（見圖）

    點擊圖片放大
    +23
    +22

上述24隻股份涵蓋多個行業，包括軟、石油、健康護理、材料，甚至是Reits等，合共有490個評級，當中469個都是買入評級，當中Cheniere, Ally, GoDaddy, Builders FirstSource, OneMain, Science Applications, New Residential及Sunnova皆是所有分析師給予買入評級，而買入評給買低則是微軟，建議買入分析師的佔比為93%，但佔比道瓊斯工業平均指數的平均建議買入比例60%為高。

【美股分析】維持標指年底目標3900點 三大理由美股仍要調整 惟大摩認為牛市仍未終結

更值得留意是，該24隻股份的預測市盈率已降至25倍，只是略高於標普500指數，但該24隻股份卻在過去一年升近55%，而未來一年他們的平均盈利增長亦達27%，遠高於標普500指數的10%，估值似乎相對吸引。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 林展鋒

護理 美股 REITS 市盈率 行業 道瓊斯工業平均指數 標準普爾500指數 指數 美元 買入
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行報告】滙豐料內地研發新高鐵　呢隻舊經濟股將受惠　 料現價有逾70%升幅
【大行報告】滙豐料內地研發新高鐵　呢隻舊經濟股將受惠　 料現價有逾70%升幅
【網民熱話】20萬炒美股賺少少就all in 本金輸剩8萬　網民：靠運氣贏嘅憑實力輸返
【網民熱話】20萬炒美股賺少少就all in 本金輸剩8萬　網民：靠運氣贏嘅憑實力輸返
投資GME賺數十萬 網友同事2月辭職 一心全職炒股 豈料美、港股齊跌
投資GME賺數十萬 網友同事2月辭職 一心全職炒股 豈料美、港股齊跌
【K11 MUSEA】為感謝員工協助商場重開 鄭志剛向K11 MUSEA員工大派3,800元獎金　外判工都有份
【K11 MUSEA】為感謝員工協助商場重開 鄭志剛向K11 MUSEA員工大派3,800元獎金　外判工都有份
【碳中和】保利協鑫宣布 顆粒硅各指標再現突破 單程轉化率達99%
【碳中和】保利協鑫宣布 顆粒硅各指標再現突破 單程轉化率達99%
【樓市故事】租客睇縉城峰租盤一見鍾情 即出高價誘業主放售 成功以2100萬元購入
【樓市故事】租客睇縉城峰租盤一見鍾情 即出高價誘業主放售 成功以2100萬元購入