【美股分析】趁低吸納美股有何選擇？ 華爾街最看好的24隻股份

近日美股調整，當中科技股較多的納斯達克指數跌幅最深，令多隻美股科技股跌至年初時的低位。相信不少投資者都以卻動，希望趁低吸納，但到底應如何選出潛力股? 《巴隆氏》便以三大條件（至少有10位分析師覆蓋該股; 沒有給予售出評級的分析師; 市值超過10億美元的羅素3000指數成份股），篩選出目前最受華爾街歡迎的潛力股。（見圖）

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上述24隻股份涵蓋多個行業，包括軟、石油、健康護理、材料，甚至是Reits等，合共有490個評級，當中469個都是買入評級，當中Cheniere, Ally, GoDaddy, Builders FirstSource, OneMain, Science Applications, New Residential及Sunnova皆是所有分析師給予買入評級，而買入評給買低則是微軟，建議買入分析師的佔比為93%，但佔比道瓊斯工業平均指數的平均建議買入比例60%為高。

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更值得留意是，該24隻股份的預測市盈率已降至25倍，只是略高於標普500指數，但該24隻股份卻在過去一年升近55%，而未來一年他們的平均盈利增長亦達27%，遠高於標普500指數的10%，估值似乎相對吸引。

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