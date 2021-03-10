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狠批拜登釀邊境移民危機 特朗普：摧毀美國

環球政治 13:29 2021/03/10

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美國總統拜登上任後，推翻美國前總統特朗普的多項政策。外界預期拜登將放寬特朗普任内的邊境移民政策，大量移民非法湧入美國邊境。特朗普批評拜登處理邊境移民危機失當，更指邊境移民急增將會摧毀美國。

拜登恢復向美國移民簽發綠卡 解除特朗普任内禁令 【下一頁】

拜登（Joe Biden）政府正面對大批非法移民湧至南部邊境的危機。據悉，美國海關與邊境保護局（CBP）難以應付大量移民，亞利桑那州的三個邊境檢查站也將要暫停運作。

特朗普（Donald Trump）周二（9日）發表聲明，表示他擔任美國總統時的邊境移民政策更優勝。特朗普指出在自己的領導下，美墨邊境圍牆狀況良好（in great shape），也較以往任何時候都更有效、安全和牢固（stronger, safer and more secure）。

特朗普更表示：

我們的國家正於南部邊境遭受摧毀，這是件可怕的事！

（Our country is being destroyed at the Southern border, a terrible thing to see!）

中美洲移民大軍奔美國 料拜登放寬移民（多圖） 【下一頁】

特朗普表示美國在他任内，結束了不拘留移民的「捉放」（catch and release）政策；阻止政治庇護欺詐情況；嚴懲走私犯、毒販和人口販運者。特朗普又點名批評民主黨人，指若非民主黨人嚴重拖延，美墨邊境圍牆早已竣工。

美國政治新聞網站Politico報道，拜登將於未來數周作出多項重要決定，包括應否在3月21日前重開美墨與美加邊境，以及應否在3月31日前取消針對外籍臨時勞工的禁令。

責任編輯：鄭錦玲

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