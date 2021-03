狠批拜登釀邊境移民危機 特朗普：摧毀美國

美國總統拜登上任後,推翻美國前總統特朗普的多項政策。外界預期拜登將放寬特朗普任内的邊境移民政策,大量移民非法湧入美國邊境。特朗普批評拜登處理邊境移民危機失當,更指邊境移民急增將會摧毀美國。

拜登(Joe Biden)政府正面對大批非法移民湧至南部邊境的危機。據悉,美國海關與邊境保護局(CBP)難以應付大量移民,亞利桑那州的三個邊境檢查站也將要暫停運作。

特朗普(Donald Trump)周二(9日)發表聲明,表示他擔任美國總統時的邊境移民政策更優勝。特朗普指出在自己的領導下,美墨邊境圍牆狀況良好(in great shape),也較以往任何時候都更有效、安全和牢固(stronger, safer and more secure)。

特朗普更表示:

我們的國家正於南部邊境遭受摧毀,這是件可怕的事!

(Our country is being destroyed at the Southern border, a terrible thing to see!)