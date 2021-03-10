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【新冠疫苗】接種Moderna疫苗後或有延遲過敏反應

環球社會熱點 13:23 2021/03/10

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全球各國陸續展開新冠疫苗接種計劃，希望有效對抗新冠病毒疫情，但接種後出現的嚴重過敏﹑甚至死亡個案，引發民眾關注新冠疫苗的副作用。美國有研究人員發現，接種Moderna疫苗可能出現延遲的過敏反應，呼籲接種的民眾要時刻留意身體情況變化。

【新冠疫苗】Moderna疫苗出貨慢 歐盟16國叫停加單 【下一頁】

麻省總醫院（Massachusetts General Hospital）的研究員指出，Moderna疫苗第三階段的臨床數據顯示，接種後Moderna疫苗可能會有延後的皮膚過敏反應，但未有詳述過敏反應的症狀，如出現大面積紅疹﹑發痕及皮膚疼痛等，更無解釋成因。如此或會導致醫護人員錯過發現相關過敏個案，以及提點民眾對接種新冠疫苗的選擇。
研究人員追蹤12名接種Moderna疫苗後出現過敏反應個案，發現接種首劑Moderna疫苗4至11日後才出現過敏，情況會在約一周後消除。接種第二劑Moderna疫苗後，仍有半數人出現過敏反應，但情況遠比首劑輕微。

專家福西警告 美國或再現新一波疫情高峰 【下一頁】

研究人員表示，假如接種Moderna疫苗後任何時間發現過敏情況，民眾應該如常接種第二劑Moderna疫苗。他們希望藉此可以提醒醫護人員，接種Moderna疫苗後可能出現的情況，以協助作出更好的醫療決定。

責任編輯：吳漢培

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