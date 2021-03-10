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【電動車】小鵬汽車獲大和唱好　目標價上調至34美元、評級升至「買入」

股市 13:22 2021/03/10

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小鵬獲大和唱好，目標價升至34美元。

中概股三大電動車陸續放榜去年業績，小鵬汽車（美：XPEV）也交出令市場滿意的答卷，獲大和力薦。大和讚小鵬毛利率大勝市場預期，計劃推出LFP車型（磷酸鐵鋰電池）將有利於改善毛利率，以及較預期提早推出小鵬XPILOT 3.5和4.0的硬件平台，故將其目標價從32美元，調升至34美元；評級從「賣出」，升至「買入」。

蔚來汽車、小鵬汽車及理想汽車尋求今年在港上市，合共集資390億元，詳情【下一頁】

大和發報告稱，小鵬計劃於今年4月推出LFP車型，而LPF電池的成本比現時使用的鋰電池成本低20%至30%，整體毛利率將會得到大幅改善。3月初至今，LPF版車型，G3及P4的訂單分別佔總訂單的20%及10%。

該行稱，料小鵬自動駕駛輔助系統XPILOT 3.5及4.0比預期提前6個月發布。截至2月底止，XPILOT 3.0已經在3000量P7汽車中激活，累計行駛里程為130萬公里。透過從實際道路駕駛中獲取的數據，小鵬將會推進自動駕駛的軟硬件開發。考慮到開發人員可能增加至1500人以上，以及對自動駕駛技術及智能駕駛艙的積極投資，該行對小鵬2021年的研發費用預期從19億元人民幣，上修至48.7億元人民幣。

相關文章：【電動車】小鵬汽車上季營收增逾3倍勝預期　惟盤前跌逾4%

【電動車】小鵬汽車股東禁售期屆滿折讓7.2%配股 蔚來、Tesla齊挫一成

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編輯：陳華

美股 中國概念股 自動駕駛 買入 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV）

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