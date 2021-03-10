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法國女學生講大話 連累男教師街頭被斬首

環球社會熱點 14:04 2021/03/10

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法國去年10月巴黎男教師帕蒂（Samuel Paty）當街被極端伊斯蘭分子斬首，引起社會震驚。一名女學生承認造謠及散播對他的失實傳聞，其父親亦透過社交平台大肆宣傳有關謠言，導致帕蒂慘遭殺害。法國當局現正起訴該名女學生誹謗罪，亦起訴她父親及一名伊斯蘭教士串謀殺人罪。

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帕蒂生前於巴黎郊區一所師範學校教授歷史及地理科。當時一名女學生投訴，指帕蒂於課堂講授言論自由問題時，展示穆斯林先知穆罕默德的爭議漫畫圖像，並聲稱他要求穆斯林學生離開課室，但她拒絕卻遭到學校停學。

女學生的父親為此向校方投訴，要求解僱帕蒂，更於Facebook發表帖文批評，導致有人在網上發起針對帕蒂的運動，最終使帕蒂於街頭遭極端伊斯蘭分子斬首。

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法國當局調查後發現，該名13歲女學生於當日未有上課。女學生事後承認因經常逃課被學校勒令停學2天，只是透過同學得知當日上課內容，而且帕蒂更沒有趕任何學生離開課室。但為了不被父親發現此事，她造謠指帕蒂因穆斯林宗教逼使其停課的謊言。

當局未有透露該名女學生名字，但該名女學生因說謊及造謠間接導致帕蒂被殺，目前已起訴被誹謗罪，她的父親及一名伊斯蘭教士亦被控串謀殺人罪。

責任編輯：郭麗明

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