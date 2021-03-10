【綠置居2021】鑽石山站旁啟鑽苑料5月推 市傳5折出售 樓價118萬起 首期最平5.9萬可上車

「綠置居2021」將於今年5月接受申請，今年度加入前大磡村地皮、位於鑽石山綜合發展區內的啟鑽苑，涉及2,112伙單位。市傳指房委會將以市價五折發售綠置居2021單位，其中啟鑽苑的樓價由118萬至385萬元不等，若成功抽中並買入最平單位，只需約5.9萬元首期便可上車。

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房委會將於5月推售最新一期綠置居計劃，當中以單位逾2千伙的啟鑽苑規模最大，共有3幢住宅大廈，單位實用面積由184至481平方呎不等，料最快2023年11月才落成，預計2024年第一季入伙。市場消息指，是次同時也推售523個柴灣蝶翠苑及青衣青富苑的貨尾單位。此外，是次也會納入約800伙「租置計劃」供綠表公屋戶申請，最快於5月接受合資格的綠表人士申請，並於7月攪珠，及在9月至10月揀樓。

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市傳指，是次房委會將以市價五折發售綠置居單位，上述啟鑽苑的樓價介乎118萬至385萬元，平均呎價為7,390元。而綠置居買家最高可承造95%按揭，只需付5% 首期，換句話說，申請者若成功抽中並買入最平單位，只需約5.9萬元首期便可上車，房委會資助房屋小組委員會下周一（15日）將討論售價及銷售安排，之後對外公布。

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啟鑽苑的最大賣點是位於九龍市區，由屋苑步行至鄰近的港鐵鑽石山站，步程只需兩分鐘，而鑽石山站旁的大型購物商場荷里活廣場也設有巴士總站，設有多條巴士及小巴路線前往各區。商場內也設有大型超市、戲院、多間食肆及零售店等，同時也跟志蓮淨苑十分接近，可見啟鑽苑無論是購物消閒，或交通配套也非常吸引。

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記者：陳詠妍