【美國經濟】大摩：美國經濟將於3月底重返疫情前水平　聯儲局料明年初開始縮減量寬規模

▲ 大摩指，拜登的刺激經濟政策即將登場，相信美國今年首季經濟增長會較預期更強勁。

摩根士丹利認為，美國經濟重啟的進展良好，疫苗接種的速度加快，勞工市場正在改善，加上拜登的刺激經濟政策即將登場，相信美國今年首季經濟增長會較預期更強勁，預期3月底經濟增長就可以返回疫情前水平。大摩調高美國今年經濟增長預測0.5個百分點至8.1%，但降低2022年經濟增長預測0.1個百分點至2.8%。

隨經濟回暖，更多人將重返職場，但蓬勃的經濟活動應足以推低失業率，料第四季平均失業率約4.9%，明年第四季會進一步跌至3.9%。

PIMCO料美國通脹壓力仍受控，詳見【下一頁】

不過，大摩預計，醫療服務等產品價格上漲，將在4月和5月將核心通脹推高至2.6%，惟年底會回落至2.3%。明年通脹在勞工市場持續向好及需求強勁下，將會達2.3%，高於聯儲局2%的通脹目標。

大摩預期，聯儲局於下周二及三的議息會議中，會重申於2023年底前，利率保持在零水平，但會於明年1月開始逐漸退市，逐漸縮減資產負債表規模。

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編輯：陳韻妍