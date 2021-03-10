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今日推介光大環境 | 深圳控股、中移動、中遠海控、盈富基金、海爾智家最新部署（立即觀看）

股市 12:52 2021/03/10

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恒生指數中午收報28904點，升130點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介光大環境 （00257） ，另亦會分析深圳控股 （00604） 、中國移動 （00941） 、中遠海控 （01919） 、盈富基金 （02800） 及海爾智家 （06690） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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股票 石鏡泉 盈富基金（02800） 中國移動（00941） 海爾智家（06690） 光大環境（00257） 深圳控股（00604） 中遠海控（01919）

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