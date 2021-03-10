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【國泰業績】國泰燃油對沖虧損30億、上半年燃油對沖比率逾100%　有望延收波音777X

股市 12:41 2021/03/10

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國泰燃油對沖虧損30億、上半年燃油對沖比率逾100%　有望延收波音777X

國泰航空 （00293） 公布2020年全年業績，受累於疫情令客運收入大減、機隊減值虧損28億元，國泰航空全年虧損創紀錄至216億元。困擾國泰航空多年的燃油對沖再錄大額虧損，去年全年燃油對沖虧損達30.2億元，較2019年的1.01億元大幅擴大。

國泰航空指出，今年首季和次季的燃油對沖合約分別相當於預期用量的逾200%和150%，主要疫情對運載量衝擊。不過，國泰於2020年帳目已經提前反映今年上半年過度對沖量的虧損2.2億元。據國泰最新資料，2021年第三季、第四季燃油對沖比率仍逾60%和40%。

國泰重申不是炒賣燃油，而是管理油價短期至中期變動風險。

國泰去年虧損216億元 2021年客運運力預期未減，可見【下一頁】

另外，國泰去年在機隊錄得減值虧損28億元，涉及34架預料未能於退役或交還出租人前重新投入實質經濟服務的飛機。國泰目前已將92架或44%的客機機隊，停泊於澳洲愛麗絲泉及西班牙雷亞爾城，減省費用。

國泰去年與空中巴士達成延遲接收新飛機協議，但與波音商議一直未有公布，國泰最新指，波音公司於今年1月27日宣布延期進行777X計劃，首架飛機預計於2023年末付運。國泰航空正就延遲接收波音777-9型飛機與波音公司深入磋商。

國泰去年宣布，將旗下空中巴士A350-900型及A350-1000型飛機的付運時間由 2020至21年，延遲至2020至23年。空中巴士A321neo型飛機的付運時間由2020至23年，延遲至2020至25年。國泰去年接收10架新飛機，包括首架空中巴士A321neo。

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編輯：麥德銘

港股 國泰航空（00293） 國泰航空 空中巴士 波音

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