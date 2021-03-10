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【新冠疫苗】意大利成歐盟首國 生產俄Sputnik V疫苗

環球政治 12:56 2021/03/10

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各國正加緊接種新冠疫苗速度，新冠疫苗生產及供應成全球關注焦點。意大利-俄羅斯商會（Italian-Russian Chamber of Commerce）表示，將會生產俄羅斯新冠疫苗，即意大利將成為首個生產俄羅斯新冠疫苗的歐盟國家。但俄羅斯新冠疫苗仍未經過歐盟批准。

意大利-俄羅斯商會周二（9日）宣佈，7月起將生產俄羅斯新冠疫苗「史普尼克5號」（Sputnik V）。商會新聞顧問馬吉（Stefano Maggi）表示，Sputnik V將會經由瑞士藥廠Adienne位於意大利卡波納戈（Caponago）的廠房生產。從7月至明年的1月1日，料可生產1,000萬劑。

日本增5宗新冠疫苗嚴重過敏 全部為女性 【下一頁】

「史普尼克5號」目前仍未獲歐洲藥品管理局（European Medicines Agency，簡稱：EMA） 批准使用，但當局上周宣佈開始對該疫苗進行審查。俄羅斯當局表示，可以從6月起，為歐洲提供5,000萬劑疫苗。

「史普尼克5號」最初在西方國家受到質疑，但目前已經在46個國家獲得批准使用。少數歐盟成員國，如匈牙利和斯洛伐克等已經繞過EMA率先批准使用該疫苗，被EMA官員批評此舉等同「玩俄羅斯轉盤遊戲」（playing Russian roulette）。

世衛唔撐疫苗護照 以色列未放寬旅遊限制 【下一頁】

根據醫學期刊《柳葉刀）（The Lancet），「史普尼克5號」效用率為91.6%。

責任編輯：李俊儀

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