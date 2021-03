幾時可去旅行？希臘計劃5月起重開旅遊業

新冠肺炎疫情已持續多時,不少人都關注何時能再次到外地旅行。隨著多國加緊為民眾接種新冠疫苗,各地有意重開旅遊業。希臘旅遊部長表示,希臘希望可於5月14日起重開旅遊業,放寬已接種新冠疫苗等合資格旅客入境。

希臘旅遊部長西奧哈里斯(Haris Theoharis)表示,希臘將會歡迎已接種新冠疫苗人士、染疫後康復有抗體人士、新冠病毒檢測結果呈陰性人士入境。

西奧哈里斯更表示:

我們目標是在5月14日前重開旅遊業,並會制定措施和更新協議。在此之前,如果條件允許的話,我們會逐步放寬限制。

(We aim to open tourism by 14 May with specific rules and updated protocol. Until then, we will gradually lift restrictions if conditions allow.)