幾時可去旅行？希臘計劃5月起重開旅遊業

新冠肺炎疫情已持續多時，不少人都關注何時能再次到外地旅行。隨著多國加緊為民眾接種新冠疫苗，各地有意重開旅遊業。希臘旅遊部長表示，希臘希望可於5月14日起重開旅遊業，放寬已接種新冠疫苗等合資格旅客入境。

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希臘旅遊部長西奧哈里斯（Haris Theoharis）表示，希臘將會歡迎已接種新冠疫苗人士、染疫後康復有抗體人士、新冠病毒檢測結果呈陰性人士入境。

西奧哈里斯更表示：

我們目標是在5月14日前重開旅遊業，並會制定措施和更新協議。在此之前，如果條件允許的話，我們會逐步放寬限制。 （We aim to open tourism by 14 May with specific rules and updated protocol. Until then, we will gradually lift restrictions if conditions allow.）

希臘有五分之一的民眾從事旅遊業，旅遊業成為該國最大的外匯收入來源。但新冠肺炎疫情導致希臘的入境旅客人數大跌，旅遊業遭到重創。希臘過往有3,130萬名旅客入境，政府表示今年希望可吸引最少一半人到訪希臘。

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而英國旅客是希臘旅遊業的第二大旅客群體，僅次於德國。根據英國政府制定的解封路綫圖，英國最快於5月17日恢復國際旅遊。希臘政府正與英國當局研究，如何通過電子通行證等安排，希望可方便民眾旅行。

希臘早前已經與以色列簽訂協議，容許已接種新冠疫苗的以色列民眾到希臘旅遊。

各國已接種疫苗者均享特別權利

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責任編輯：鄭錦玲