【滙豐5】穆迪將匯豐香港恒生列入負面觀察名單 或會被下調評級

國際信貸評級機構穆迪將匯豐香港及恒生（00011）列入負面觀察清單，或有可能被下調評級。原因是匯豐與其母企匯控（00005）於其他地區的運作關聯度高，而恒生則與匯豐銀行有緊密關係。穆迪日前已宣布因匯控盈利能力轉弱而列入負面觀察名單。

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穆迪指，即使匯豐及恒生具有成熟的零售及商業銀行業務，並具備充足的資本及流動性，但基於集團內緊密的關聯度，集團財務能力可能轉差，為匯豐和系內的恒生銀行帶來負面影響。

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美債息回落，今日銀行股普遍受挫，匯控現跌2.6%報47.5元；恒生跌0.9%，報150.4元。渣打（02888）跌２.5%，報53.05元；中銀（02388）跌0.7，報28.3元；東亞（00023）跌近2%，報18.86元。

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