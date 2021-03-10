【調查】宏利香港﹕去年「扣稅三寶」產品銷售反應良好 　惟港人對可扣稅優惠認識不足

▲ 宏利香港首席產品總監兼康健主管紀榮道表示，根據宏利近日所作出的一項調查，香港納稅人對可扣稅方案的稅務優惠仍認識不足。

政府2019年4月推出「扣稅三寶」（合資格延期年金保單（QDAP）、自願醫保（VHIS）、和強積金可扣稅自願供款（TVC）），宏利香港首席產品總監兼康健主管紀榮道表示，市場對扣稅三寶產品反應不俗，去年自願醫保佔公司全年新造保單超過6成，合資格延期年金亦佔整體延期年金產品新單銷售的90%。他預料，今年首季有關產品銷量將持續強勁。

宏利調查發現6成受訪者憂疫情令個人資產水平下降，詳情可見﹕【下一頁】

不過，宏利進行一項調查，研究港人的報稅習慣和稅務知識水平，發現本港納稅人對「扣稅三寶」認識不足。受訪者在10條問題中，平均僅答對3條，反映納稅人的稅務知識水平有待提高。

調查結果亦顯示，儘管有近4成受訪者曾透過扣稅產品申請稅務扣減，只有27%受訪者能完全正確答對三項符合扣稅條件的產品（自願醫保計劃、強積金可扣稅自願性供款和合資格延期年金保單）。

此外，僅3成受訪者知道扣稅三寶的最高扣稅額，約2成受訪者知道把合資格延期年金保單和強積金可扣稅自願性供款可最多節省10,200元稅款。

紀榮道續指，調查發現，整體上年齡較高、繳稅較多的受訪者稅務知識水平較高，反映他們較在意稅務事宜。

以年齡來看，10條調查問題中，有14%年齡介乎於50-64歲的受訪者答對7至10條問題，遠高於其他年齡組別。稅項方面，在應繳薪俸稅達5萬元或以上的組別中，受訪者平均答對5條，為所有組別中平均得分最高。

紀榮道建議，納稅人可提高對可扣稅產品和工具的認識，進一步把握減稅機會。

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編輯﹕賴奕羚