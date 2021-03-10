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[阿里巴巴9988] 阿里傳成立新部門 整合社區團購 投資不設上限

股樓投資 13:03 2021/03/10

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內媒消息指，阿里巴巴（09988）近期成立名為MMC的業務部門，聚焦社區團購業務，整合零售通的社區團購業務和盒馬集市。部門負責人為阿里合夥人戴珊，她也是阿里B2B部門總裁。在月初內部會議上，戴珊傳表示，集團對社區團購的投資將不設上限。阿里巴巴中午收報229.2元，升2.3%。　

華為傳夥拍廣汽旗下公司 共同開發下一代智能電動汽車  詳情請看[下一頁]　

消息指在盒馬集市和零售通社區團購業務合併後，ＭＭＣ部門的正式員工已經超過２０００人。各個業務線負責人正在陸續上班。不過多位阿里人士表示，不知道ＭＭＣ這三個字母是什麼的縮寫。　　

阿里有多支團隊在進行社區團購業務的嘗試，包括菜鳥驛站、零售通、盒馬集市、餓了麼等，在半年後，阿里終於下定決心，要集中兵力打好社區團購這場仗。

多間大型科網企業，包括京東(09618)和美團(03690),近期都強攻社區團購，京東更戰略投資大型社區團購平台興盛優選。

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撰文 : 李尚毅

京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 港股

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