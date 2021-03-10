【AirPods Max】蘋果推AirPods Max韌體更新　或修正耗電嚴重問題

▲ Apple為解決耗電問題，決定釋出3C39版本的韌體更新，但目前未對更新作出任何的更新說明。

蘋果（Apple）旗下首款頭戴式耳機AirPods Max自去年底推出後，一直備受關注。不過，有部分用戶抱怨指，由於AirPods Max沒有設置電源鍵，容易出現耗電嚴重的情況。據外媒報道，Apple為解決耗電問題，決定釋出3C39版本的韌體更新，但目前未對更新作出任何的更新說明。

【iPhone 12】撤離中國？蘋果或將一成iPhone 12生產工作轉移至印度

【iMac Pro停售】為下代iMac產品鋪路 蘋果證實iMac Pro售完即止

據外國網站《9to5mac》報道，不少用戶反映指出，除非將AirPods Max連接電源，否則只要閒置一晚，電池就有機會在一夜之間由100%跌至1%，甚至是0%。而Apple剛剛就為AirPods Max釋出3C39版本的韌體更新，以取代3C16版本。

如要確認AirPods Max已經更新為3C39版本，用戶可在iPhone打開「設定」，然後點擊「藍牙」選項，在裝置列表中找到AirPods Max，並點擊旁邊的「i」，即可查看耳機現時的韌帶版本。Apple指，韌體更新會在AirPods Max連接iPhone時自動執行，所以毋須手動進行任何動作。

【頭戴式耳機】AirPods Max一機難求 未來數月將持續缺貨至4月

責任編輯：施雯雯