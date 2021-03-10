【恒生科指】恒科指數彈4%　 科技股集體回勇、惟未能抵消近月跌幅

▲ 港股科技股回勇，早段集體大漲，惟未能抹去此前跌幅。

美國10年期債息回落，美股科技股隔夜「報復式」反彈，港股科技股今日亦強勢反彈，恒生科技指數早段急漲4%，或338點。此前受重創SaaS股上揚幅度最大，當中微盟 （02013） 曾抽升近一成，一度為表現最好的指數成份股，多隻科技股也大幅回升，惟今日升幅仍未能抵消近月來的累計跌幅。

隨著美國10年期債息上月躍升，投資者押註通脹預期回升，令高估值的科技股承壓。大部分港股科技股在2月中見頂後急轉向下，高位回落幅度介乎20%至50%。

美股科技股大反彈，女股神旗下ARK系列回升，詳情【下一頁】

如果按昨日收市價計，SaaS股中微盟從高位33.5元回落近50%，今日至多回升一成。而明源雲 （00909） 從高位60.8元回落近40%，今日升回6%。金蝶國際 （00268） 、金山軟件 （03888） 則分別從高位累跌約40%及37%，現分別反彈約5.8%及5%。

互聯網健康股中，平安好醫生 （01833） 及京東健康 （06618） 近月從高位均累跌約35%，現時僅微彈逾1%，阿里健康 （00241） 則累跌25%，現升近3%。

其他熱炒股份，心動 （02400） 從高位114.5元大幅回落53%，現升5.6%。華虹半導體 （01347） 近月累跌40%。閱文 （00772） 累跌約31%，易鑫 （02858） 則累跌約31%，貓眼娛樂 （01896） 累跌29%，同程藝龍 （00780） 累跌22%。

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編輯：陳華