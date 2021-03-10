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【大行報告】野村首予快手「買入」評級　目標價333元、潛在升幅約15%

新經濟追蹤 12:21 2021/03/10

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野村給予快手「買入」評級。

野村發表報告，首予快手「買入」評級，目標價333元，較今午收市價289.2元計，潛在升幅約有15.1%。報告預料，快手用戶增長強勁，廣告與直播帶貨業務得以受惠。

報告指，中國短視頻平台帶來結構性的增長，中短片（Short-and-mid-form）為內地娛樂市場的最佳位置（sweet spot），報告預料用戶人數由現時8億人增加至2025年的10億，於2025年用家花費在短視頻上的時間會增加至49%。

內地短視頻市場大，快手為行業龍頭之一，報告預料2024年月活躍用戶增長至7億，去年11月，快手月活躍用戶達4.81億，認為相關基礎可帶來變現機會。

報告又看好快手的廣告及直播業務，認為2020年至2023年的收入複合年均增長率分別為74%及85%，（Non-gaap）經營溢利率於2023年增至20%，去年為負18%。

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記者：謝卓榮

大行報告 港股 目標價 買入 潛在升幅 快手—W（01024）

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