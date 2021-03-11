【大行報告】快手獲大行看好升9%重回300元　大摩目標價350、野村看333

▲ 快手（01024）上市滿月，券商陸續發表快手分析報告

快手 （01024） 上市滿月，券商陸續發表快手分析報告。大摩最新予快手「增持」評級，目標價350元，野村也予快手「買入」評級，目標價333元。快手股價造好重上300元以上，午後升幅擴大，最新升9%，報302.4元，成交18億元。

摩根士丹利報告指，快手短視頻娛樂生態系統具加速變現能力，能驅動2020至23年的收入年均增長達到40%。

大摩預計，快手的月活躍用户人數和日活躍用户人數在2023年將分別達到7億和4億，令公司收入和盈利結構轉型，業績和估值都有望上漲。該行認為，廣告和電子商務是關鍵的價值驅動力，預計快手網上廣告收入市佔將從2020年3%，在2023年達到超過7%。

野村：用戶量可達10億

野村發表報告，首予快手「買入」評級，目標價333元，快手用戶增長強勁，廣告與直播帶貨業務得以受惠。

報告指，中國短視頻平台帶來結構性的增長，中短片（Short-and-mid-form）為內地娛樂市場的最佳位置（sweet spot），報告預料用戶人數由現時8億人增加至2025年的10億，於2025年用家花費在短視頻上的時間會增加至49%。

內地短視頻市場大，快手為行業龍頭之一，報告預料2024年月活躍用戶增長至7億，去年11月，快手月活躍用戶達4.81億，認為相關基礎可帶來變現機會。

報告又看好快手的廣告及直播業務，認為2020年至2023年的收入複合年均增長率分別為74%及85%，（Non-gaap）經營溢利率於2023年增至20%，去年為負18%。

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記者：謝卓榮