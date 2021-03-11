【大行報告】藥明生物續彈4%　大和：現撈底機會、醫療保健股中最具防守性

▲ 大和資本發表報告指，藥明生物是該行覆蓋分析的醫療保健股中最具防守性，近期股價大跌帶來撈底機會。

藥明生物 （02269） 繼續反彈，今日（11日）再升逾4%。藥明生物近一個月從高位回落約3成，大和資本昨發表報告指，藥明生物是該行覆蓋分析的醫療保健股中最具防守性，近期股價大跌帶來撈底機會，維持藥明生物「買入」評級，目標價135元。

另外，其他生物科技股亦造好，信達 （01801） 升7.9%；開拓藥業 （09939） 揚6.5%；康方生物 （09926） 彈9%；永泰生物 （06978） 升7%。

大和指出，醫藥研發及生產外包（CXO）業務在醫療保健領域相對具防守力，收入快速增長。該行留意到藥明生物數百名客戶之一----美國Vir Bio（美：VIR）本月初公布其新冠中和抗體第三期測試不成功。不過，作為服務供應商，無論項目是否成功，藥明生物亦可根據已訂立合約取得服務費。管理層亦稱，Vir Bio臨床測試失敗不會影響收入。而該項目屬現時312個進行中項目其中之一，大和料單個項目失敗對整間公司影響有限，相信藥明的基本面仍然強勁。

藥明生物早前配股集資132億元【下一頁】

大和預料，藥明生物在公布年度業績時，將披露總積壓訂單新數據。該行對其2021至2022年收入增長預測較公司管理層指引更樂觀，料分別增長67%及55%，高於公司指引分別50%及40%，主要受新冠相關項目推動。

大和相信，藥明近期的股價調整主要因為市場憂慮內地收緊流動性，以及美國10年期債息上升。該行認為市場對依靠低成本融資的新經濟板塊會更加敏感，但指藥明仍是內地CXO行業的首選。

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編輯：吳敏芳