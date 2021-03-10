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有望以250萬美元出售首推文　Twitter創辦人冀把款項捐至非牟利組織

環球政經 19:06 2021/03/10

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社交平台Twitter創辦人Jack Dorsey有望以250萬美元出售自己首個發出的推文，並打算把這筆錢用於慈善。於上周五（5日）Jack Dorsey在「Valuables by Cent」平台上拍賣自己在2006年3月時，發出的第一個推文，並有人一度以250萬美元出價。

據《CNBC》報道，該推文將以不可代替代幣（non-fungible token，NFT）形式出售，Jack Dorsey亦有意把利潤捐給慈善機構。拍賣將於3月21日結束，屆時他將立即將收益轉換成比特幣，並把款項捐贈給非牟利機構的非洲響應基金。

報道提及，該推文是以NFT形式進行拍賣。事實上，NFT屬新型態數位資產，這些資產的所有權記會錄在區塊鏈上。NFT是種新型態的數位資產。這些資產的所有權會記錄在區塊鏈上，類似記錄比特幣等加密幣的數碼帳目。然而，使用者不可像美元交易方式，以NFT換另一個NFT，因每個NFT都是獨一無二，無法複製。

Jack Dorsey早前在「Valuables by Cent」上，拍賣有關的推文內容為：「just setting up my twttr」。據指，截至周六下午，Bridge Oracle行政總裁Sina Estavi以250萬美元出價。

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責任編輯：黎淑雯
 

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