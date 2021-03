有望以250萬美元出售首推文　Twitter創辦人冀把款項捐至非牟利組織

社交平台Twitter創辦人Jack Dorsey有望以250萬美元出售自己首個發出的推文,並打算把這筆錢用於慈善。於上周五(5日)Jack Dorsey在「Valuables by Cent」平台上拍賣自己在2006年3月時,發出的第一個推文,並有人一度以250萬美元出價。

據《CNBC》報道,該推文將以不可代替代幣(non-fungible token,NFT)形式出售,Jack Dorsey亦有意把利潤捐給慈善機構。拍賣將於3月21日結束,屆時他將立即將收益轉換成比特幣,並把款項捐贈給非牟利機構的非洲響應基金。

報道提及,該推文是以NFT形式進行拍賣。事實上,NFT屬新型態數位資產,這些資產的所有權記會錄在區塊鏈上。NFT是種新型態的數位資產。這些資產的所有權會記錄在區塊鏈上,類似記錄比特幣等加密幣的數碼帳目。然而,使用者不可像美元交易方式,以NFT換另一個NFT,因每個NFT都是獨一無二,無法複製。

Jack Dorsey早前在「Valuables by Cent」上,拍賣有關的推文內容為:「just setting up my twttr」。據指,截至周六下午,Bridge Oracle行政總裁Sina Estavi以250萬美元出價。

責任編輯:黎淑雯