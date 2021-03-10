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【大行點睇】高端品牌去年下半年回復增長 呢隻火鍋股發完盈警仍獲麥格理睇好

股樓投資 12:13 2021/03/10

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早前呷哺呷哺 （00520） 發盈警，預計去年度收入按年跌9.5%，純利則在1,000萬至2,000萬元人民幣。麥格理發表報告指，將公司盈利預測下調，但由於餐飲市場最受疫情影響，對盈警並不感太意外。

麥格理分析指，雖然中國北方地區確診個案數字增加，影響呷哺呷哺營運，但預期疫情大致上已受控，負面影響只是暫時。該行又提及公司高端品牌「湊湊火鍋」去年下半年已回復增長，發展潛力強勁，預計今年能為公司貢獻35%收入。

麥格理下調呷哺呷哺目標價至19.7元，但維持「跑贏大市」評級。

呷哺呷哺今日中午股價升6.6%至18元。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 純利 餐飲 呷哺呷哺（00520） 人民幣 目標價 盈警 中國 火鍋

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