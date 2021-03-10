【大行點睇】VirBio臨床測試影響有限 大和仍視藥明生物為行內首選

大和發表報告，指藥明生物 （02269） 較歷史高位股價跌逾三成，其市值對積壓訂單比率由6.1倍降至4.1倍，而過去3年的平均值為5.5倍。大和指，公司基本面未變，雖然近期市場偏好舊經濟股，但藥明生物在行內防守性最強。

該行解釋，醫藥研發及生產外包是公司最具防守力的板塊，收入增長快速兼透明度高，雖然近期VirBio臨床測試不成功，但並不影響公司收入。

大和預計藥明生物將於業績會時同時公布最新積壓訂單的數據，預計2021年至2022年收入增長弟別達到67%及55%，較管理層的預期更佳。因此，大和重申公司為行內首選，給予「買入」評級及目標價135元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機