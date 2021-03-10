  • 20°C
香港時間 : 2021310日 (三) 11:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】VirBio臨床測試影響有限 大和仍視藥明生物為行內首選

股樓投資 11:42 2021/03/10

分享：

大和發表報告，指藥明生物 （02269） 較歷史高位股價跌逾三成，其市值對積壓訂單比率由6.1倍降至4.1倍，而過去3年的平均值為5.5倍。大和指，公司基本面未變，雖然近期市場偏好舊經濟股，但藥明生物在行內防守性最強。

該行解釋，醫藥研發及生產外包是公司最具防守力的板塊，收入增長快速兼透明度高，雖然近期VirBio臨床測試不成功，但並不影響公司收入。

大和預計藥明生物將於業績會時同時公布最新積壓訂單的數據，預計2021年至2022年收入增長弟別達到67%及55%，較管理層的預期更佳。因此，大和重申公司為行內首選，給予「買入」評級及目標價135元。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

港股 經濟 目標價 買入 藥明生物（02269）

下一篇文章

【職場孖媽@iM網欄】視像背後 循序漸進就有成果
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行報告】滙豐料內地研發新高鐵　呢隻舊經濟股將受惠　 料現價有逾70%升幅
【大行報告】滙豐料內地研發新高鐵　呢隻舊經濟股將受惠　 料現價有逾70%升幅
【碳中和】保利協鑫宣布 顆粒硅各指標再現突破 單程轉化率達99%
【碳中和】保利協鑫宣布 顆粒硅各指標再現突破 單程轉化率達99%
【樓市故事】租客睇縉城峰租盤一見鍾情 即出高價誘業主放售 成功以2100萬元購入
【樓市故事】租客睇縉城峰租盤一見鍾情 即出高價誘業主放售 成功以2100萬元購入
【網民熱話】20萬炒美股賺少少就all in 本金輸剩8萬　網民：靠運氣贏嘅憑實力輸返
【網民熱話】20萬炒美股賺少少就all in 本金輸剩8萬　網民：靠運氣贏嘅憑實力輸返
投資GME賺數十萬 網友同事2月辭職 一心全職炒股 豈料美、港股齊跌
投資GME賺數十萬 網友同事2月辭職 一心全職炒股 豈料美、港股齊跌
【K11 MUSEA】為感謝員工協助商場重開 鄭志剛向K11 MUSEA員工大派3,800元獎金　外判工都有份
【K11 MUSEA】為感謝員工協助商場重開 鄭志剛向K11 MUSEA員工大派3,800元獎金　外判工都有份