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【iPhone 12】蘋果用家「要大不要小」　iPhone 12 mini傳減產

Hot Talk 11:31 2021/03/10

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蘋果用家「要大不要小」　iPhone 12 mini傳減產

蘋果（Apple，美：AAPL）去年推出iPhone 12系列，但當中定價與去年iPhone 11基本一致的iPhone 12 mini一直被指需求較低。日本傳媒引述供應商消息指，iPhone 12 mini 需求未達預期，蘋果計劃減少iPhone 12 mini 產量。報道指，上半年iPhone 整體產量預計為7500萬部，而高定價及高的iPhone 需求依然強勁。

蘋果未有評論有關消息。

早前網速測試公司Ookla及研究公司M Science公布調查數據，截至今年1月，iPhone 12 Pro Max為美國最受歡迎的5G智能手機，iPhone 12、iPhone 12 Pro僅隨其後，而iPhone 12 mini僅佔美國iPhone總銷量的5%。

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蘋果近期已在微調旗下產品線，包括漸漸淡出iMac Pro 供應，而蘋果據報將在本月26日舉行春季發布會，消息指蘋果在發布會上有至少4款產品推出。

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編輯：麥德銘

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） iPhone iPhone 12

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