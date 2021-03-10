【iPhone 12】撤離中國？蘋果或將一成iPhone 12生產工作轉移至印度

▲ 最近有消息指，Apple宣布有意將iPhone 12的7至10% 產能從中國轉移到印度，以減少對中國的依賴。

蘋果（Apple）現時正加快印度製造步伐，部份iPhone 11和iPhone XR已經安排在印度生產。不過，最近再有消息指，Apple宣布有意將iPhone 12的7至10% 產能從中國轉移到印度，以減少對中國的依賴。

【蘋果春季發佈會】傳蘋果本月舉行 哪些新品有機會登場？

據印度媒體引述消息人士報道，Apple打算在短期內於印度開始生產iPhone 12，以同時滿足國內和國外市場的需求。Apple初步打算將中國境內整體產能的7至10% 遷移到印度，分散包括地緣政治在內的各種風險。而iPhone 12 mini亦可能會在印度生產，不過 Apple暫時還未作出最後定案。

目前，iPhone代工廠鴻海集團已配合其要求，開始在印度南端Tamil Nadu廠內組裝iPhone 12，現已進入試量產階段。一旦試量產結束，由印度製造的iPhone 12將有可能在一個月內投放市場。

【iMac Pro停售】為下代iMac產品鋪路 蘋果證實iMac Pro售完即止

iPad mini 6渲染圖曝光！採用全屏幕+Touch ID設計

除了iPhone外，市場也傳出Apple有意將iPad也轉向印度生產。早前路透社曾報道指，印度總理莫迪在去年推出一項67億美元的計劃，以促進電子製造業發展及電腦產品出口。據悉，Apple有意參與有關獎勵計劃，而其中一個目標就是將印度變成為iPad的生產地。

責任編輯：施雯雯